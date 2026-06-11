ドジャース戦を報告米大リーグ・ドジャース戦を最前列で観戦した女子ゴルフ元賞金女王に注目が集まっている。自身のインスタグラムで「最高な時間でした」と報告。ファンからは「ユニホームお似合いです」といった声があがった。ドジャースタジアムのネット裏で観戦していたのは2007年の賞金女王で、24年シーズンで第一線を退いた上田桃子。7日（日本時間8日）までカリフォルニア州のリビエラCCで行われた全米女子オープンで解