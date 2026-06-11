ベルリンで記者会見に臨むウクライナのゼレンスキー大統領＝4月（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのキーウ国際社会学研究所は10日、政治家や軍幹部らの信頼度を尋ねた世論調査でゼレンスキー大統領を「信頼する」と答えた人は61％だったとの結果を発表した。最も高かったのは軍前総司令官のザルジニー駐英大使で73％だった。調査は5月上旬〜6月上旬、ウクライナ政府統治下にある地域に住む約千人を対象に電話で実施し