【キーウ共同】ウクライナのキーウ国際社会学研究所は10日、政治家や軍幹部らの信頼度を尋ねた世論調査でゼレンスキー大統領を「信頼する」と答えた人は61％だったとの結果を発表した。最も高かったのは軍前総司令官のザルジニー駐英大使で73％だった。