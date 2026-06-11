日本銀行の植田総裁は入院したため、来週の金融政策決定会合を欠席します。日本銀行は、植田和男総裁が肝嚢胞感染症のため入院したと公表しました。入院期間は2週間程度です。日銀は来週15日からの2日間、当面の金融政策を決める会合を開きますが、植田総裁は欠席する見込みです。会合に際し、総裁は書面で意見を表明しますが、議決には加わらず、今回の金融政策は総裁を除く8人の投票で決まることになります。総裁の欠席をうけ、