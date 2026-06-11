9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が東野幸治とMCを務めるバラエティー『この世界は1ダフル』（後8：00）では、開幕を6時間後に控える『FIFAワールドカップ2026』をより楽しむための企画を届ける。スタジオゲストの佐藤栞里、曽野舜太（M!LK）、野呂佳代、中嶋優月（櫻坂46）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、河井ゆずる（アインシュタイン）とともに、サッカーが好きな人も全く知らない人も楽しめる2時間スペシャルとなる。【写