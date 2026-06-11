札幌・中央警察署は2026年6月10日、網走市に住む無職の男（38）を性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕しました。男は6月10日午後4時20分ごろ、札幌市中央区北5条西2丁目にある商業施設内で、スマートフォンを使用して、札幌市西区に住む10代後半の女性のスカート内を撮影した疑いが持たれています。犯行から数分後に商業施設の警備員から「盗撮の犯人を確保してます」と110番通報があり事件が発覚しました。警察によりま