小型船でクルーズ船から離れる乗客＝5月、スペイン・テネリフェ島（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染が起きたクルーズ船「MVホンディウス」を巡り、世界保健機関（WHO）は10日、新たに感染者が1人確認されたと発表した。船に乗っていた南大西洋の英領トリスタンダクーニャ島の男性で、感染者は計12人になった。この男性は、これまで感染の可能性