６月１１日にデビュー２９周年を迎えたボーカル＆パフォーマンスグループ・ＤＡＰＵＭＰがこのほど、デイリースポーツなどの取材に応じ、８月８日の埼玉・戸田市文化会館を皮切りに行われるツアーへの意気込みや、来年の３０周年を含めた今後の構想などを語った。１９９７年にＩＳＳＡら沖縄出身の４人でデビュー。２００８年に現メンバーが加入し、０９年には「Ｕ．Ｓ．Ａ」が大ヒット。その後はメンバーの変遷を経て、２１