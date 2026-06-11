北海道・厚岸警察署は2026年6月10日、浦河町に住むインド国籍の牧場作業員の男（36）を住居侵入の疑いで逮捕しました。男は正当な理由がないのに、6月6日午後10時すぎから午後11時ごろまでの間、釧路総合振興局管内に住む30代女性の自宅の窓を割って侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性は元交際関係で、当時女性が自宅内にいたかについては明らかにしていませんが、女性にけがなどはないということです。女