大相撲のパリ公演に向け前日出発した八角理事長（元横綱・北勝海）や横綱・豊昇龍らは9日、一足先にシャルル・ドゴール空港に到着した。豊昇龍は初めてパリの地に降り立ち、出迎えに笑顔で対応。地元のテレビ局が待ち構え、一般客も熱心に力士たちを撮影し、関心の高さをうかがわせた。海外公演は今回で15度目、パリでは95年以来3度目。幕内力士が参加し、2日間ともトーナメント戦を実施する。