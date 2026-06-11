大相撲のパリ公演（13、14日）に向け、横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）らが10日、羽田空港から出発した。昨年10月のロンドン公演では5日間合計で約2万7000人を動員するなど大盛況。今回も横綱として「相撲の良さを海外の皆さんに知ってもらえるいい機会。少しでも興味を持ってもらえたらうれしい」と話した。左肩腱板損傷で夏場所を全休。復活を期す名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）を見据え、「回復は順調。久々の遠