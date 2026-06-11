【モデルプレス＝2026/06/11】「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」の新TVCM「ネピア営業目黒くん 家族を想う篇」が、父の日である6月21日より放映される。【写真】目黒蓮、スーツ姿で“家族”と団らん◆目黒蓮「ネピア」新CMテーマは父への感謝新TVCMは、2025年SNSで大きな話題になった、ネピア営業・目黒からの母への感謝を描くCMに続く最新作となっている。今回描いたのは、父への感謝。「家族を想う、気持ちのそば