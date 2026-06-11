【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が出演する、ネピア新TVCM『ネピア営業目黒くん 家族を想う篇』が公開。新TVCMは6月21日「父の日」に地上波初回放映される。 ■温かい家族の絆と、誰かを想う気持ちの尊さを描くCM “ネピア ティシュ”“ネピア トイレットロール”のイメージキャラクターである目黒蓮が出演する新TVCM『ネピア営業目黒くん 家族を想う篇』は、2025年にSNSで大き