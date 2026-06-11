日本ラグビー協会は10日、宮崎合宿に参加する日本代表35人を発表した。13日からの合宿を経て、7月に開幕する新設の「ネーションズチャンピオンシップ」に参加する。来年にW杯を控える今季のスローガンを「ともに超速」としたエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）はテンポの上げ下げを重視した超速ラグビーと空中戦の進化を掲げ「印象に残る試合をしたい」と話した。神戸からFB上ノ坊、SH上村が入るなどノンキャップ10選手