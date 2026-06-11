ドジャース・大谷翔平投手(31)は10日(日本時間11日)、ピッツバーグでのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で二刀流出場する。大谷は規定投球回には達していないものの、今季ここまで10試合に登板して6勝2敗、防御率0・74の好成績。パ軍戦で7イニングを投げれば規定投球回に到達する。登板前日の9日にはブルペンで26球を投げて調整。パイレーツ戦では4打数1安打1四球2打点で、チームの12―3での大勝に貢献した。