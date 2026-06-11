乃木坂46の川崎桜が主演、小川彩が出演するFOD SHORTのドラマ『野球少女鷲尾』(全60話)が、12日0時より独占配信される。同作は、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』から生まれた名物キャラクター「鷲尾さん」を完全オリジナルドラマとして実写化。野球が大好きなのに、過去のトラウマからその思いを隠してきた大学生・鷲尾史保が、自分の“好き”と向き合っていく姿を描く。『野球少女鷲尾』(C)ニッポン放送／フジテ