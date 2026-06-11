長友佑都が日の丸ヘアバンド姿の理由を明かす北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルにあるナッシュビルSCのトレーニングセンターで初の練習を開始した。DF長友佑都は、日の丸ヘアバンド姿で登場。練習後に取材に応じ、「ナッシュビルに入って、ワールドカップの熱量といよいよ感が出てきたので。ちょっと気合入れて、今日つけたいなっていうところで」と着用に