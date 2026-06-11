遠藤航が合流も「途中まで一緒に練習して最後は確認だった」北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで練習を開始した。左足首の違和感で調整が遅れていたMF遠藤航がスパイク姿でグラウンドに登場。気温35度の猛暑の中、公開された冒頭15分では完全に合流した。本人によると「途中まで一緒に練習して最後は確認だった」ようだ。遠藤はメキシコ・モンテレイでの