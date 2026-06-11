サッカーのＷ杯北中米大会は日本時間１２日に開幕する。日本代表で史上初めて２大会連続で指揮する森保一監督（５７）の次男、人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「ＬＩＳＥＭ（リゼム）」の圭悟さん（３２）がスポーツ報知の単独インタビューに応じ、「世界一」の偉業に挑戦する父の素顔を明かし、激励のメッセージを送った。（取材・構成＝岩原正幸）××××圭悟さんが日本で見ていた前回カタール大会は１６強