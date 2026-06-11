俳優・広瀬すずが、11日より放送の三井不動産TVCMシリーズ「三井のすずちゃん」『スーパープレイ』篇に出演。全編グリーンバックで行われた撮影では、「これで合っているのかな」「大丈夫かな」と不安を抱きつつも、持ち前の演技力を駆使して想像で“サッカー技”を披露した。【動画】スゴイ！見事な”サッカー技”を披露した広瀬すず本CMは、広瀬が“三井のすずちゃん”となり、三井不動産のさまざまな街づくりや施設、不動産