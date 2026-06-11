9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、父の日である21日から全国放送される王子ネピアの新テレビCM「ネピア営業目黒くん 家族を想う篇」に出演する。「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」のイメージキャラクターである目黒ふんするネピア営業目黒くんの父親への感謝を描き出すCMとなっている。【動画】Snow Man目黒蓮、父への感謝を描き出す新CM完成本編では、“目黒くん”が大人になって働いたからこそ、子どものと