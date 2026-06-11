俳優・森崎ウィンとSnow Man・向井康二がW主演を務めた映画『（LOVE SONG）』（2025年10月公開）のDVD&Blu-ray Discが、6月11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で2冠を達成した。【写真】これがアドリブ？イチャイチャする森崎ウィンと向井康二同日付「オリコン週間DVDランキング」では、『（LOVE SONG） DVD豪華版』が初週売上0.6万枚で1位を獲得し、『（LOVE SONG） DVD通常版』も週間売上0.2万枚で4位にラン