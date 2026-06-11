松田聖子のデビュー45周年記念ツアーを収めた最新映像作品『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”』が、6月11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で第1位を獲得した。【動画】松田聖子、45周年記念ツアー映像本編ラストを飾った「夏の扉」も合計売上は5402枚【DVD：275