DA PUMPが今日11日、デビュー29周年を迎え、30年目に突入した。8月に開幕する全国ツアーを皮切りに30周年に向けた活動が始まり、31周年を迎える2028年までの2年間、ライブや楽曲を通して30年分の感謝を伝えていく。このほど日刊スポーツなどの取材に応じ、意気込みと展望を明かした。1997年（平9）に、ISSA（47）ら4人でデビュー。その後、形を変えながら30年目を迎えた。08年に加入したKIMI（43）は「兄さんが30周年を迎えるとい