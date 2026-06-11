DA PUMPが今日11日、デビュー29周年を迎え、30年目に突入した。8月に開幕する全国ツアーを皮切りに30周年に向けた活動が始まり、31周年を迎える2028年までの2年間、ライブや楽曲を通して30年分の感謝を伝えていく。このほど日刊スポーツなどの取材に応じ、グループや活動への思いを語った。97年にISSA（47）ら4人で結成し、現在は6人で活動中。オリジナルメンバーのISSA以外の5人は、08年に加入した。KENZO（41）は「DA PUMPは時代