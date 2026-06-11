札幌・中央警察署は2026年6月10日、傷害の疑いで札幌市中央区に住む無職の男（26）を逮捕しました。男は5月17日午前1時ごろ、自宅で札幌市中央区に住む20代後半の女性の腕や手を強くつかむ暴行を加え、全治約3週間の打撲を負わせた疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性は交際関係で、これまでに警察への相談歴はあったということです。事件から約1か月後の6月10日午前1時半ごろ、女性から「男が家に押しかけている」