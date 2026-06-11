◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。現在４連勝中の右腕は日本人単独トップの７勝目、規定投球回（試合数×１イニング）到達、さらには打者として３試合ぶりの１２号アーチを狙う。ＰＮＣパークでは初登板となる。４登板連続のリアル二刀