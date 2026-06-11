NY株式10日（NY時間14:11）（日本時間03:11） ダウ平均50284.35（-587.76-1.16%） ナスダック25381.21（-297.61-1.16%） CME日経平均先物64010（大証終比：-330-0.52%） 欧州株式10日終値 英FT100 10254.81（+27.48+0.27%） 独DAX 24195.31（-237.75-0.97%） 仏CAC40 8161.83（-41.60-0.51%） 米国債利回り 2年債 4.122（+0.004） 10年債 4.536（+0.020） 30年債 5.02