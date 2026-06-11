きょうのユーロドルは様子見の雰囲気が強まっており、１．１５ドル台での推移が続いている。一方、ユーロ円も１８５円台半ばでの推移。全体的に次の手掛かりを探しており、様子見の雰囲気が強い。 ユーロに関しては明日のＥＣＢ理事会が注目される。利上げ再開が確実視されている。ただ、ＥＣＢのより大きな課題は、決定そのものよりも今後の金利動向にある可能性が高いとの指摘も出ている。短期金融市場