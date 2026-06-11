アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた交渉が停滞していることを理由に、10日もイランを攻撃すると表明しました。アメリカトランプ大統領「我々は昨日、イランを激しく攻撃したが、きょうも激しく攻撃する」トランプ大統領は10日、前日の9日に続いてイランを攻撃すると表明しました。イランの橋と発電所に対して、新たな攻撃を行う可能性があるという認識も示しています。トランプ氏はこれに先立つSNSへの投稿