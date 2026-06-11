【モデルプレス＝2026/06/11】フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では『野球少女鷲尾』を6月12日0時より独占配信する。乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務め、同じく乃木坂46の小川彩が出演。「乃木坂46のオールナイトニッポン」で誕生した名物キャラ「鷲尾さん」を完全オリジナルドラマとして実写化する。【写真】23歳乃木坂メンバー、紫陽花の中に佇む美ウエストチラ見せ◆A