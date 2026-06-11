ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜深1：00）で誕生した名物キャラ“鷲尾さん”が、完全オリジナルドラマ『野球少女鷲尾』として実写化することが決定した。フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」にて、12日0時より独占配信される。【写真】久保史緒里×楽天のコラボグッズ『野球少女鷲尾』は、野球が大好きでありながら、過去のトラウマからその想いを心の奥にしまい込んでき