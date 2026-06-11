日本代表は10日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。日本代表はメキシコ・モンテレイでのキリンチャレンジキャンプ（事前合宿）を7日に打ち上げ、8日にアメリカ・ナッシュビル入り。同日はナッシュビルSCのホームスタジアムであるジェオディス・パークにてコミュニティオープントレーニング（公開練習）を行い、9日は休養日となっていた。オランダ戦まで残り