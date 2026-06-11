NY株式10日（NY時間13:02）（日本時間02:02） ダウ平均50257.97（-614.14-1.21%） ナスダック25350.88（-327.94-1.28%） CME日経平均先物63930（大証終比：-410-0.64%） 欧州株式10日終値 英FT100 10254.81（+27.48+0.27%） 独DAX 24195.31（-237.75-0.97%） 仏CAC40 8161.83（-41.60-0.51%） 米国債利回り 2年債 4.129（+0.011） 10年債 4.536（+0.020） 30年債 5.01