その後、ドル円は１６０．５０円近辺と本日高値圏での推移となっている。この日発表の５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）でコア指数が前月比で予想を下回っていたことから、若干ドル売りの反応が見られ、ドル円も１６０．３５円付近に値を落とす場面が見られたものの、１６０円台はしっかりと維持している。 ５月のＣＰＩは、総合指数がイラン紛争によるエネルギー価格上昇を背景に３年超ぶりの高い伸びとなり、賃金上