【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は、米ナッシュビル郊外でオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向けた本格的なトレーニングを開始した。米国より合流し、このＷ杯に向けては選手たちをサポートする「メンター」を務めるＭＦ南野拓実は、練習最初のランニングには加わったが、その後のボール回しからは離れてサポート役として参加。この日は長友佑都、堂