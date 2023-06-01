１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１０日（日本時間１１日）、ベースキャンプ地のテネシー州ナッシュビルで本格的に練習をスタートさせた。９日のオフを挟んで、サポートプレーヤーのＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）、メンターのＭＦ南野拓実（モナコ）を含め、主将のＭＦ遠藤航（リバプール）ら２８人ら全員が集結。練習前には、現地在住の子供たちと交流し、地元クラブでプレーするＵ―１７女子日本代