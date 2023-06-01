2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施した。メディアに公開された冒頭15分で印象的だったのが、名波浩コーチの声かけだ。ウォーミングアップ中、「今日、遠藤いるぞ！」と選手たちに伝え、笑いを誘った。 遠藤航は５月31日のアイスランド戦後に左足の違和感を訴え、事前キャンプ地のモンテレイでは４日間にわたって練習を欠席。コンディシ