NY株式10日（NY時間12:11）（日本時間01:11） ダウ平均50281.84（-590.27-1.16%） ナスダック25374.88（-303.94-1.18%） CME日経平均先物63995（大証終比：-345-0.54%） 欧州株式10日GMT16:11 英FT100 10254.81（+27.48+0.27%） 独DAX 24195.31（-237.75-0.97%） 仏CAC40 8161.83（-41.60-0.51%） 米国債利回り 2年債 4.125（+0.006） 10年債 4.528（+0.012） 30年債