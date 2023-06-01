復興住宅の建設に向けて準備が進んでいます。 大規模火災に見舞われた大分市佐賀関の復興住宅について入札を予定している事業者への説明が10日行われました。 ◆TOS甲斐菜々子記者 「これから復興住宅建設事業への入札を検討中の事業者からの質問を受け付ける個別対話が始まります」 この説明会は大分市が6月、復興住宅の建設について実施方針を公表したことを受けて行われました。 10日は複数の事業者が参加し入札に必要