宇佐警察署 大分県宇佐市に住む50代の男性がSNS型ロマンス詐欺で516万円をだまし取られる被害にあったことがわかりました。 警察によりますと4月中旬、男性のLINEに女性を名乗る人物からメッセージが届き、LINE上で「外国育ちで日本語が苦手。貿易会社の財務担当をしている。投資目的で限定販売の切手や古美術品などを集めている」などと伝えられました。 男性は、その人物と日常的なメッセージのやりとりを