先週、大分県内ではおよそ2年ぶりの警報が出された手足口病についてです。 患者数は前の週からさらに増加していて、県は手洗いなど対策を徹底するよう呼び掛けています。 県によりますと、手足口病は口の中や手足などに水疱性の発疹が出る主に5歳以下の子供が感染する病気です。 6月7日までの1週間に県内で報告された患者数は1医療機関あたり9.31人でした。 前の週と比べ1.5倍ほど増加していて、引き続き警報が出されてい