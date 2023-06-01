企業の成長などのため、従業員の健康増進に取り組む「健康経営」の大切さを伝えるセミナーが大分県別府市で開かれました。 大分県別府市 健康経営とは従業員の健康増進の取り組みをコストとして捉えるのではなく、企業として戦略的に実践することで生産性や収益性の向上などにつなげていこうという考え方です。 この健康経営について広く知ってもらおうと、別府市で9日、セミナーが開かれました。