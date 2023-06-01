年々、暑さが厳しくなる中、大分県佐伯市の高校ではユニクロなど市販のポロシャツの着用が2026年度から認められています。暑さ対策の一環で、生徒会からの提案で実現したということです。 ◆TOS梅田雄一郎記者 「生徒の服装を見てみると制服以外のシャツを着て授業を受けている人もいる」 佐伯鶴城高校では2026年度から市販のポロシャツなどが着用できるようになりました。 着用できるのは男女ともにユニクロなど市販の白の