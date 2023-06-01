梅雨の中休みです。 10日の大分県内は各地で気温が上がり日田市では最高気温が30度を超える真夏日となりました。 12日まではおおむね晴れとなる見込みです。 日田市 肌寒さを感じた9日から一転、各地で気温が上がった10日の県内は梅雨の中休みとなりました。 日田では最高気温30.7度を観測し4日ぶりの真夏日に。 ほかにも杵築で29.2度となるなど各地で暑い1日となりました。 ◆街の人は 「暑いですね