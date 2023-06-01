7月、高校生に向けた採用活動が解禁されるのを前に高校の進路指導と企業の担当者が一堂に集まる大規模な情報交換会が開かれました。 高校生の就活でも「売り手市場」が続いていて企業側はアピールに必死です。 会場を訪れた多くの人達。 高校と支援学校の進路指導と企業の担当者が面談し、情報を交換します。 2026年3月に卒業した県内の高校生の求人倍率は2.61倍。人手不足を反映した売り手市場となっています。 1