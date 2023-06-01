染色体の異常で心臓などに重い疾患を伴う「18トリソミー」。 この先天性の病気で、大分県中津市の女の子が2026年4月、2歳を前に亡くなりました。 短かった人生を懸命に生きた彼女とその家族の思いを取材しました。 れれちゃんときょうだい ◆吉岡恭次さん 妻・由香李さん 「きっと家族みんな、頭の中にはれれちゃんの笑顔が焼きついている。やっぱり目を閉じるとそれと同時に、 大きな愛が蘇ってくる