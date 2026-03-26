北中米ワールドカップに臨む日本代表が10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで本格始動した。グループリーグ初戦オランダ戦まであと4日。練習は冒頭15分間が報道陣に公開され、DF長友佑都(FC東京)が日の丸と「5」を刻んだハチマキ姿で登場した。ベースキャンプ地での始動日に長友が動いた。練習冒頭で現地の子どもたちとの交流会が予定されていた中、長友は日本出発時同様にハチマキ姿で登場。日本出発時はハチマキ