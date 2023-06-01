◇ナ・リーグロッキーズ7―3カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズの菅野は5回0/3を3失点に抑え、自身2連勝で6勝目を挙げた。「いろんな球種を使いながら粘り強く投げられた」。特に3回1死満塁を犠飛だけで切り抜け「あそこで1点で終われたのは、去年に比べたら成長したところ」と胸を張った。勝ち頭として4連敗からの脱出に貢献。鈴木は2打数無安打に封じ、「空振りも取れたし、（持ち球を）うまく印象づけながら