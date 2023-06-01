ホワイトソックスは西田のマイナー3A降格を発表した。5月下旬に25歳でメジャーデビューして12試合に出場し、29打数7安打2打点で打率・241だった。オレゴン大から23年ドラフト11巡目（全体329番目）で指名。マイナーで力をつけ、国内出身の日本人野手としては初めてNPBを経験せずにメジャーでプレーした。身長1メートル68ながらデビュー戦で初安打と外野からの補殺を記録するなど奮闘。「まだまだこれから」との思いを胸に